Renan Calheiros: decisão sobre Lula é importante, mas Justiça não pode deixar de julgar a parcialidade de Sérgio Moro

247 - O senador Renan Calheiros a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular as condenações do ex-presidente na Lava Jato, aplicadas pelo ex-juiz Sergio Moro, “embora tardia, deve ser saudada”, em vídeo publicado nesta segunda-feira, 8, nas redes sociais.

Segundo o senador, entretanto, a decisão “está longe de reparar os danos causados à democracia brasileira”. “Há responsabilidades a serem apuradas e, como tenho dito, exemplarmente punidas”, continuou.

“Além do mais, a justiça do Distrito Federal não pode deixar de apreciar a questão da imparcialidade”, afirmou. “A parcialidade do juiz Sergio Moro não pode ser jogada para debaixo do tapete”, concluiu.

A decisão de tornar o Lula elegível é um passo importante. Mas a Justiça não pode deixar de julgar e jogar para debaixo do tapete a parcialidade do então juiz Sérgio Moro. As responsabilidades precisam ser apuradas. #LavaJato pic.twitter.com/JdxMNZrNWj — Renan Calheiros (@renancalheiros) March 8, 2021

Fachin anula condenações de Lula na Lava Jato

Fachin anulou nesta segunda-feira, 8, todas as condenações contra o ex-presidente Lula, proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hardt no âmbito da Operação Lava Jato.

Ele concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula –o do triplex, o do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto.

Na decisão, Fachin declara a "nulidade" dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias contra Lula.

O habeas corpus agora contemplado por Fachin foi apresentado pelos advogados Cristiano Zanin e Valeska Martins em 3 de novembro de 2020.

Com a decisão do ministro do STF, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Todo o cenário político muda com a decisão.

