Renan Calheiros defende cassação de Kim Kataguiri

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou o Twitter nesta quarta-feira (9) para defender a cassação do mandato do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), que, ao lado do ex-apresentador do Flow Podcast Monark, saiu em defesa de declarações nazistas.

Monark disse que o Brasil deveria ter um partido nazista e Kataguiri afirmou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo.

Para Calheiros, o parlamentar desrespeitou as vítimas do Holocausto, os judeus e os brasileiros. "Apologia ao crime é caso de cadeia, não opinião. Ao defender o nazismo, Monark merece condenação além da demissão. Já o deputado, cassação por desrespeito às vítimas do holocausto, judeus e aos brasileiros. Isso não é assunto para a política, mas para a polícia. Vida é bem supremo".

