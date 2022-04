Renan Calheiros diz que 'governo está em pânico' com possibilidade de Lula ser eleito no primeiro turno

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou sua conta no Twitter para afirmar que a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser eleito já no primeiro turno das eleições de outubro, como apontado pela pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (7), amplia as chances de “liquidar o fascismo” rapidamente. Ainda segundo ele, o levantamento deixou o governo Jair Bolsonaro “em pânico''.

“As pesquisas levam pânico ao governo. A sondagem de hoje (Genial/Quaest) mostra Lula com 45% contra 43% dos outros somados, vencendo em 1º turno. A rejeição de Bolsonaro é a maior da história. Quanto mais ampla a campanha, mais chances de liquidar o fascismo já no 1º turno”, postou o parlamentar na rede social.

A pesquisa presencial Quaest, patrocinada pela Genial Investimentos, e a primeira realizada após a desistência do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) de disputar a Presidência, mostra que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto,contra 31% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) perdeu um ponto com a saída de Moro, oscilando de 7% para 6%, dentro da margem de erro, e João Doria (PSDB) segue mantendo os 2% da pesquisa anterior.

A pesquisa aponta, ainda, que com a desistência de Moro e a transferência de votos para Bolsonaro, Lula venceria a disputa no primeiro turno, com 51,1% dos votos válidos no principal cenário estimulado.

A pesquisa ouviu presencialmente 2.000 pessoas entre os dias 1 e 3 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00372/2022.

Veja a postagem de Renan Calheiros.

As pesquisas levam pânico ao governo. A sondagem de hoje (Genial/Quaest) mostra Lula com 45% contra 43% dos outros somados, vencendo em 1º turno. A rejeição de Bolsonaro é a maior da história. Quanto mais ampla a campanha mais chances de liquidar o fascismo já no 1º turno. pic.twitter.com/lWMaTHmpyl

