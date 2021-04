Renan Calheiros em resposta ao Clube Militar: “Só deve se preocupar quem for aliado do vírus”

“Só deve ter preocupação quem for aliado do vírus. Quem não for não deve ter preocupação”, disse Renan em resposta à nota assinada por representantes do Clube Militar edit

247 - Em entrevista coletiva, o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), ironizou o receio de aliados de Jair Bolsonaro com a CPI da Covid.

“Só deve ter preocupação quem for aliado do vírus. Quem não for não deve ter preocupação”, disse Renan em resposta à nota assinada pelo presidente do Clube Militar, general Eduardo José Barbosa, que criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e comparou Renan Calheiros e Omar Aziz, presidente do colegiado, aos chefes de facções criminosas Fernandinho Beira-Mar e Marcola.

“Não vamos investigar os militares, essa narrativa do governo está equivocada, objetiva apenas a uma propaganda. Ontem [quarta-feira (28)] deixei claro que não vamos investigar instituições ou pessoas, vamos conferir fatos”, salentou.

O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), destacou que acredita na lealdade das Forças Armadas ao Estado Democrático de Direito. “Nós acreditamos na lealdade das instituições armadas do Brasil ao Estado Democrático de Direito. Não está sob análise o Exército brasileiro ou os militares”, disse.

