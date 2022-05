Renan Calheiros: 'FGTS era para adquirir casa própria e hoje pessoas sacam para ter o que comer'

"No desespero, têm que usar sua última reserva para escapar da fome. Resultado do salário curto, da inflação e do desemprego em 3 anos de Bolsonaro", afirmou o parlamentar edit

247 - O governo federal liberou o saque de até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O senador Renan Calheiros (MDB-AL) destacou que esse valor era uma reserva para os trabalhadores, mas por conta do desastre econômico, o fundo se transformou num meio para escapar da fome.

"Até poucos anos atrás as pessoas sacavam FGTS para adquirir casa própria no Minha Casa Minha Vida. Hoje sacam para ter o que comer. No desespero, têm que usar sua última reserva para escapar da fome. Resultado do salário curto, da inflação e do desemprego em 3 anos de Bolsonaro", afirmou o parlamentar.

