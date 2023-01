Renan Calheiros pede ao STF que Jair Bolsonaro seja extraditado 'imediatamente'

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) enviou um requerimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Corte determine o “retorno imediato” de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil. Na ação, Calheiros alega que Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, teve participação “inegável” nos atos terroristas promovidos por seus apoiadores, neste domingo (8), em Brasília, e pede que ele seja extraditado em até 72 horas.

“Em caso de descumprimento à ordem de retorno ao território brasileiro no prazo estipulado, requer seja decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”, completa o texto da ação, segundo o Metrópoles. Calheiros também afirma ser “inegável a participação ativa e responsabilidade de Jair Messias Bolsonaro nos ataques de ontem”,.

O parlamentar pede, ainda, que o STF seja investigado no âmbito do inquérito que apura a realização e o financiamento dos atos antidemocráticos , além de que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, seja intimado a depor sobre os ataques terroristas em Brasília.

