Renan Calheiros prevê desistência de Simone Tebet e diz que MDB não pode "brincar" de disputar presidência

247 – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) aposta na desistência da senadora Simone Tebet, que vem sendo inflada como presidenciável por Michel Temer, num movimento sem base real na sociedade. "Se você somar quem tem 1% com quem tem 2%, não vai alterar a fotografia das pesquisas. É somar nada com pouca coisa", disse Renan, sobre eventual aliança de Tebet com algum outro nome da "terceira via".

"Nós temos o maior respeito por ela, mas se não houver mudança na fotografia das pesquisas acho que ela própria vai tomar a iniciativa de levar ao partido para não ter candidato", disse Renan, segundo relato do jornalista Matheus Teixeira , na Folha.

O parlamentar afirmou que o partido não pode "brincar" de participar do pleito presidencial. "Quando brincaram com candidatura a presidente, como na eleição passada com Meireles, o MDB pagou um preço terrível", disse ele.

