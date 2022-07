Renan critica método antidemocrático no MDB, sobe o tom contra Tebet e ameaça judicializar convenção do partido

Apoie o 247

247 - A ala do MDB que defende o apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições ameaça entrar na Justiça contra a realização da convenção virtual da sigla no próximo dia 27, quando seria homologada a candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MS).

O senador Renan Calheiros (AL) disse que o presidente do MDB nacional, Baleia Rossi, tem conduzido o processo de escolha da candidatura presidencial de forma "antidemocrática" e sem diálogo com aqueles que se opõe a Tebet, o que seria inclusive o argumento jurídico para questionar a convenção.

"A postura do Baleia de não conversar sobre alternativas e levar à frente essa obsessão de uma candidatura sem chance nos deixa com um único caminho: a judicialização — afirma o senador Renan Calheiros (AL), que promete entrar com a medida até a próxima quarta", informa o jornal O Globo.



