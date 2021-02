Renan: provas falam mais alto e procuradores da Lava Jato não podem ficar impunes

O senador Renan Calheiros (MDB) denunciou a aliança clandestina da Lava Jato com a Receita Federal para quebrar o sigilo de seus alvos. “Moro e Dallagnol perseguiam quem ficasse contra seus projetos de poder e dinheiro”, afirmou edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB) denunciou a aliança clandestina da Lava Jato com a Receita Federal para quebrar o sigilo de seus alvos, inclusive de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nas redes sociais, Renan chamou a prática de “bandidagem”.

“Moro e Dallagnol perseguiam quem ficasse contra seus projetos de poder e dinheiro”, afirmou. “Fui um dos alvos, junto com ministros. Enfrentamos o bando com contraprovas, lei de abuso de autoridade, juiz de garantias, Deltan no CNMP”, destacou.

“As provas falam mais alto. Não podem ficar impunes”, concluiu.

