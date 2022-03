Renan Santos, do MBL, diz que "não existe terceira via"; "É cada um por si"

Apesar do MBL dizer que não abandonou Sergio Moro, que retirou o apoio a Mamãe Falei, Renan Santos afirmou em áudio a apoiadores, que eles estão "absolutamente sozinhos" edit

Revista Fórum - O coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, em áudio enviado a apoiadores nesta segunda-feira (14), confirmou o racha na direita para a formação de uma "terceira via" nas eleições deste ano. A mensagem foi enviada em meio às notícias sobre a crise entre o grupo e Sergio Moro (Podemos), que retirou o apoio a Arthur do Val, o "Mamãe Falei", após o áudio misógino sobre mulheres ucranianas.

No áudio, o qual Fórum teve acesso, Renan Santos crítica uma reportagem do portal G1 que questiona a prestação de contas do MBL da viagem à Ucrânia em que Mamãe Falei enviou a fatídica mensagem machista. Santos o acompanhou na "tour" pelo leste europeu.

Ao se revoltar contra as reportagens sobre o assunto, Renan Santos afirma que "isso tudo é muito desgastante" e dispara: "Não temos ninguém do nosso lado, estamos absolutamente sozinhos nisso. Não existe terceira via, direita independente, é cada um por si".

