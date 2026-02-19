Renan se reúne com Gonet e CGU sobre caso Master

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) terá, na próxima semana, uma série de encontros com autoridades para tratar do chamado caso Master. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o parlamentar vai se reunir com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho. A visita à CGU está prevista para quinta-feira (26).

Os compromissos ainda não aparecem nas agendas oficiais, mas integram o conjunto de articulações que o senador alagoano vem realizando junto a diferentes órgãos de controle e investigação. À frente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan tem buscado ampliar o diálogo institucional sobre as denúncias envolvendo o banco.

Em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o senador solicitou acesso à investigação em curso na Corte e também aos dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. O parlamentar também já esteve com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo.

Renan afirma que pretende intensificar as apurações e acusa o centrão de tentar esvaziar o depoimento de Vorcaro, marcado para a manhã da próxima terça-feira (24) na comissão. O colegiado já aprovou uma série de requerimentos, e o banqueiro será o primeiro a prestar esclarecimentos.

Na véspera, Vorcaro também deve comparecer à CPMI do INSS, onde falará sobre os empréstimos consignados oferecidos a aposentados e pensionistas. A expectativa entre os integrantes da comissão é de plenário lotado, com presença estimada de mais de 50 senadores.

O dono do Banco Master assegurou a aliados que irá comparecer às sessões e que pretende responder às perguntas formuladas pelos parlamentares, em meio à crescente pressão política em torno do caso.