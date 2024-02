Renato Cariani se torna réu por tráfico de drogas e mais dois crimes

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e agora Renato Cariani, de 47 anos é réu em um processo em que é acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), além de Cariani, outras quatro pessoas também responderão à Justiça pelos mesmos crimes. As informações são da CNN Brasil.

A ação é decorrente da Operação Heinsberg, desencadeada pela Polícia Federal em dezembro do ano passado, que revelou que a empresa Anidrol Produtos para Laboratórios, que tem Cariani e a empresária Roseli Dorth como sócios, teria fornecido insumos químicos para o tráfico de drogas e dissimulado as vendas em notas fiscais.

continua após o anúncio

