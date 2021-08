Renato Janine Ribeiro: "queda na popularidade de Bolsonaro evidencia valorização da ciência"

247 - Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro destacou que o papel da ciência para alavancar a prosperidade econômica e social de uma nação não é compreendido pelo governo Jair Bolsonaro. De acordo com o filósofo, o governo Bolsonaro "é muito resistente ao conhecimento".

"O fato de que o presidente perde popularidade é um sinal de que a maior parte da população está valorizando a ciência, o conhecimento rigoroso, os direitos humanos, valores que para ele não são preciosos", disse o filósofo em entrevista ao DW Brasil.

"O que nos falta é fazer com que outras ciências também cheguem ao grande público. Isso depende de haver demanda e haver oferta. A demanda da área de saúde é mais forte do que qualquer outra. Educação não tem a mesma popularidade política, porque a ignorância não causa sintomas. Ninguém sente dor no pé porque desconhece alguma questão da educação", afirmou.

