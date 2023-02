Represada no governo Bolsonaro, fila do INSS chega a 1,8 milhão de segurados

"Essa fila é um gesto do governo anterior, que travou todos os benefícios", disse João Inocentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados edit

247 - Dados da Previdência Social apontam que o Brasil possui atualmente uma fila de 1,793 milhão de segurados aguardando resposta a algum tipo de pedido referente a benefícios como aposentadoria, pensão e pedidos de perícia médica. Segundo a Folha de S. Paulo, deste total, cerca de 1,231 milhão de segurados estão na fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a reportagem, em dezembro do ano passado a fila registrava 1,087 milhão de segurados. O aumento da demanda foi seguido pelo crescimento do tempo médio de espera , que passou de 79 dias, em dezembro, para 85 dias, em janeiro deste ano .

"Essa fila é um gesto do governo anterior, que travou todos os benefícios e pagou a força-tarefa das Forças Armadas para dar um carimbo negando [benefícios]", disse João Inocentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi).

Em nota, o Ministério da Previdência Social destacou que “as equipes estudam todos os processos internos para um diagnóstico da situação atual, visando a proposição de novas medidas que colaborem com a redução do estoque e do tempo médio de concessão".

Na sexta-feira (17), o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, manteve uma reunião com representantes do Sindnapi, da Força Sindical, e da UGT (União Geral dos Trabalhadores) para debater estratégias visando zerar a fila até o final deste ano. Uma das ideias é criar um mutirão para a realização de perícias até o mês de março.

