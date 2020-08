Representações contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional serão publicadas nesta quinta-feira

Jair Bolsonaro já foi denunciado quatro vezes à corte penal internacional desde novembro do ano passado. As razões dessas representações serão publicadas nesta quinta-feira edit

247 - A quarta edição do Boletim Direitos na Pandemia, que será lançada nesta quinta (27), reúne as razões pelas quais Jair Bolsonaro acumula representações no Tribunal Penal Internacional (TPI).

A jornalista Mônica Bergamo destaca em sua coluna na Folha de S.Paulo que desde novembro do ano passado, Bolsonaro foi denunciado à corte internacional quatro vezes: três por sua atuação no combate à pandemia da Covid-19 e uma por violações dos direitos das populações indígenas.

O documento é elaborado pelo Cepedisa (Centro de Pesquisa e Estudos sobre Direitos Sanitário)​ da Faculdade de Saúde Pública da USP em parceria com o Conectas Direitos Humanos.

