Representante da Davati, que recebeu auxílio emergencial, está inscrito na Dívida Ativa da União

O valor do débito é de R$ 52,8 mil. Negociador de 400 milhões de vacinas recebeu nove parcelas do benefício, mostra portal do governo federal

247 - O representante da Davati Medical Supply no Brasil, o empresário Cristiano Alberto Hossri Carvalho, que recebeu R$ 4,2 mil de auxílio emergencial do governo entre abril e dezembro do ano passado, segundo Portal da Transparência, possui uma dívida com a União de R$ 52,8 mil.

O empresário, que tinha poderes para negociar com o Ministério da Saúde a venda de vacinas da AstraZeneca, prestará depoimento à CPI da Pandemia nesta sexta-feira.

No final da última semana, a defesa de Carvalho entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele possa permanecer em silêncio durante o depoimento.

Carvalho é apontado como o “líder” das denúncias de corrupção apresentadas por Luiz Paulo Dominguetti contra Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde.

