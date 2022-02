Representante do Brasil na ONU adota tom neutro e pede solução negociada entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 – O representante do Brasil na Organização das Nações Unidas, embaixador Ronaldo Costa Filho, adotou uma posição de neutralidade na Assembleia Geral emergencial convocada para esta segunda-feira, com a finalidade de discutir uma solução para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Depois de uma série de discursos que condenaram a Rússia, o embaixador reiterou a postura brasileira em busca do diálogo, enfatizando que as preocupações com a segurança de todos os atores devem ser levadas em consideração. O embaixador também se posicionou contra sanções que podem desorganizar a economia mundial, especialmente a produção de alimentos. Por fim, ele agradeceu aos países que estão recebendo refugiados, inclusive brasileiros.

Confira seu discurso a partir de 2h20:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE