Responsabilidade de caso Daniel Silveira é da Câmara, não do STF, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que a responsabilidade de decidir sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) é da Câmara, e não do STF . "Não é o papel da Suprema Corte mandar prender pessoas", defendeu

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou em entrevista concedida nesta quinta-feira (18) ao jornalista Kennedy Alencar, no portal UOL, que a responsabilidade de decidir sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) é da Câmara, e não do STF (Supremo Tribunal Federal)

"Acho que não é o papel da Suprema Corte mandar prender pessoas, sobretudo um deputado, porque tem foro especializado", disse Lula.

Silveira foi preso nesta terça-feira (16) após disparar ataques aos ministros do STF e também fazer a defesa da ditadura militar.

