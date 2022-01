Responsável pela disparada dos combustíveis, ex-juiz Moro promete resolver o problema que ele próprio criou

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado parcial e suspeito pela suprema corte brasileira e que destruiu 4,4 milhões de empregos no Brasil, segundo o Dieese, foi às redes sociais prometendo solucionar um problema que ele próprio ajudou a criar: a disparada nos preços dos combustíveis. Explica-se: a primeira medida adotada no Brasil após o golpe de estado de 2016, viabilizado pela Lava Jato, foi a alteração na política de preços da Petrobrás, transferindo renda da sociedade brasileira para os acionistas privados (sobretudo internacionais) da estatal. Na visão de muitos analistas independentes, a finalidade da Lava Jato foi exatamente transferir para os acionistas minoritários da empresa a renda do pré-sal brasileiro, o que faria de Moro um dos maiores responsáveis pela alta da gasolina, do diesel e do gás de cozinha – e, portanto, um dos grandes culpados pelo empobrecimento do povo brasileiro nos últimos anos. Confira seu tweet:

Amanhã os brasileiros acordarão com combustíveis mais caros e uma inflação de 10,06%, a mais alta desde 2015.

A renda do trabalhador encolhe, sacrificando os mais pobres.

Vamos mudar essa realidade desastrosa, corrigindo os rumos da economia e colocando o país nos eixos. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 12, 2022

