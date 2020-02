Resposta a manifestação golpista de bolsonaristas virá das ruas, dizem movimentos

247 - Movimentos sociais e partidos políticos estão articulando uma resposta à convocação de uma manifestação golpista por Bolsonaro e seus apoiadores de extrema-direita.

Representantes da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular e das nove centrais sindicais se reúnem nesta quinta-feira (27), na sede do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos (Dieese) para definir o calendário de manifestações.

Uma das propostas é aproveitar o dia nacional de paralisação dos professores, marcado para 18 de março, para fazer uma série de grandes atos de rua por todo o Brasil.

Raimundo Bonfim, representante da Central de Movimentos Populares (CMP) disse que vai levar a proposta do Fora Bolsonaro à reunião.“É passada a hora de levantar a pauta do impeachment e do Fora Bolsonaro”, disse Bonfim.

Antes do dia 18, os movimentos irão às ruas em apoio às manifestações marcadas para o Dia Mundial da Mulher, comemorado em 8 de março.

Além dos movimentos sociais, os partidos de oposição articulam uma reação ao golpismo da extrema-direita. Na segunda-feira, 2 de março, os cinco partidos de oposição a Bolsonaro no Congresso (PT, PSB, PDT, PCdoB e PSOL) vão se reunir com representantes de entidades da sociedade em Brasília, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As informações são do Estado de S.Paulo