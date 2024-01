Resultado Enem: que horas sai e como consultar as notas das provas

Apoie o 247

247 - O Ministério da Educação (MEC) vai divulgar, a partir desta terça-feira (16), o resultado individual dos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023. Os estudantes vão poder consultar a nota a partir de 9h no horário de Brasília. As informações são do G1.

Para consultar o resultado individual, acesse o Site do INEP, que pode ser acessado através do link https://enem.inep.gov.br/ . Depois, faça login na página do participante: Clique na opção "Página do Participante" e faça login usando seu CPFe senha cadastrada durante a inscrição no Enem. Caso tenha esquecido a senha, é possível recuperá-la na própria página.

Após fazer o login, procure pela opção que permite acessar o "Resultado Individual". Esta seção contém informações detalhadas sobre a sua pontuação em cada uma das provas do ENEM.

