Retroescavadeira: deputado pede para PF investigar o caso Cid

247 - O deputado federal Capitão Wagner (Pros-CE) entrou com um pedido na Polícia Federal para que se investigue o caso em Sobral envolvendo o senador Cid Gomes e o 3º Batalhão da Polícia Militar.

A reportagem da revista Veja destaca que "Wagner quer que os investigadores realizem uma perícia médica e balística e ainda analise as imagens envolvendo a confusão em Sobral. “Queremos descobrir como a imprensa está divulgando que o senador licenciado, lá em Sobral, levou dois tiros de .40, quando as cápsulas nem foram retiradas do corpo dele. A gente quer saber também se foi feito algum disparo de dentro da cabine da retroescavadeira contra os manifestantes, bem como solicitamos que seja realizada uma perícia médica e a perícia das imagens para que possamos esclarecer todas as dúvidas sobre esse trágico acontecimento, em Sobral”, explica o parlamentar."