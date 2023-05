Réus no caso Bruno e Dom serão ouvidos pela Justiça nesta segunda-feira

O indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foram mortos em junho de 2022 no Vale do Javari (AM) edit

247 - Os três réus acusados ​​pelo assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips serão ouvidos pela Justiça Federal em Tabatinga (AM) nesta segunda-feira (8). De acordo com reportagem do Metrópoles, a audiência será online, já que Amarildo da Costa Oliveira, conhecido pelo apelido "Pelado", está preso no Paraná, seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos", em Mato Grosso, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha", em Catanduvas (PR).

Os depoimentos estavam previstos para acontecer em 17 de abril, mas foram adiados a pedido da defesa dos réus, que alegou dificuldades de entrar em contato com eles nos presídios com a obrigação confidencialidade. As oitivas para ouvir testemunhas do caso também foram adiadas diversas vezes, por problemas técnicos.

Com o fim das audiências, a Justiça decidirá se os acusados ​​irão a júri popular. Enquanto Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima confessaram participação no crime, Oseney da Costa de Oliveira teve participação confirmada por testemunhas ouvidas no caso.

O assassinato ocorreu em junho de 2022, no Vale do Javari (AM).

