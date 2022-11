Ricardo Kotscho: 'general Xandão entrará na História como quem garantiu vitória da democracia'

"Justiça se lhe faça: general Xandão, do alto da sua toga, pode não ser o rei da simpatia, mas foi impecável e implacável na aplicação das leis", escreve Ricardo Kotscho edit

247 - O jornalista Ricardo Kotscho elogiou nesta quarta-feira (2) a atuação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à frente das eleições presidenciais de 2022.

"Foi Xandão quem garantiu a vitória da democracia no domingo passado, desarmando os biltres aloprados que tentaram se eternizar no poder à força, depois de quase 4 anos de ameaças autoritárias, roubalheiras e desmandos de toda ordem", escreveu Kotscho em seu blog no UOL.

O jornalista lembrou de várias atuações de Moraes durante a campanha eleitoral e após as eleições, como a determinação para a desobstrução de rodovias por bolsonaristas golpistas.

"Justiça se lhe faça: general Xandão, do alto da sua toga, pode não ser o rei da simpatia, mas foi impecável e implacável na aplicação das leis", afirmou Kotscho.

