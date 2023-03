Ricardo Lewandowski, do STF, presidirá Observatório USP das Instituições

Apoie o 247

247 - O Comitê Gestor do Observatório USP das Instituições, um centro de pesquisas da Universidade de São Paulo (USP) voltado para o estudo das instituições brasileiras, será presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro, que também é professor da Faculdade de Direito da USP, se reuniu com a vice-reitora, Maria Arminda do Nascimento Arruda, e outros representantes da instituição para discutir a estruturação do observatório.

O Observatório USP das Instituições será um fórum permanente que se concentrará na análise das instituições nacionais e internacionais e na formulação de inovações e propostas de aprimoramento. O Conselho Gestor, que será presidido pelo ministro Lewandowski, será formado por representantes das áreas pública, científica e cultural.

O novo centro de pesquisa terá especialistas na análise do desempenho, organização e funcionamento das instituições brasileiras, desde a família até o Estado. Os temas a serem estudados incluem a dinâmica dos três poderes, o federalismo brasileiro e o papel das políticas públicas.

Além da vice-reitora, estiveram presentes na reunião o procurador-geral da USP, Marcelo José Magalhães Bonizzi, e o superintendente jurídico, Fernando Facury Scaff, entre outros responsáveis pela apresentação da estrutura administrativa do Observatório e da programação preliminar de eventos que ocorrerão no novo centro. (Com portal do STF).

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

