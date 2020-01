Ricardo Salles compara incêndios da Amazônia com os da Austrália e critica ONGs e imprensa do Brasil

Sem mencionar que os incêndios históricos na Austrália ocorrem por conta do clima, diferente do Brasil, onde muitos foram criminosos, com a chancela do discurso do governo, o ministro do Meio Ambiente faz uma comparação entre os desastres na Califórnia, Brasil, Austrália e Sibéria e critica "seletividade absoluta" para criticar o governo edit