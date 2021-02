Rio e Bahia não têm mais vacina contra Covid-19 e paralisação pode acontecer em todo o País

Os estoques de vacina contra o coronavírus do município do Rio de Janeiro e do estado da Bahia acabaram e a vacinação está sendo suspensa. Paralisação pode se espalhar pelo país, segundo ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) edit

247 - Os estoques de vacina contra o coronavírus do município do Rio de Janeiro e do estado da Bahia acabaram e a vacinação está sendo suspensa. "Recebi a notícia de que não chegaram novas doses", afirmou o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, nesta segunda-feira (15), no Twitter. Em entrevista à TV 247 na última sexta-feira (12), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), informou que a vacinação no estado deve parar esta semana, pois os estoques de imunizantes estão praticamente esgotados.

De acordo com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Carla Domingues, o Brasil pode enfrentar duas semanas de paralisação das imunizações contra a Covid-19 por falta de vacina no país. O relata da médica foi publicada pelo portal Uol.

Ao relatar a necessidade de aquisição das doses de vacina contra a Covid-19, o governador Rui Costa cobrou mais velocidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e disse haver "má vontade" da instituição.

"Estamos angustiados", afirmou ao 247. "Nós temos possibilidade de 10 milhões no curtíssimo prazo de vacinas chegarem e serem distribuídas, o que faria uma grande diferença para vacinarmos em larga escala", disse.

O Brasil importou insumos para a produção das vacinas Coronavac e Astrazeneca/Oxford. Ainda não está sendo aplicado no País o imunizante russo Sputnik V, que já é usado em países vizinhos comoArgentina e Paraguai. Autoridades brasileiras também não fizeram uso da Pfizer/BionTech - esta é uma parceria entre a Alemanha e os Estados Unidos, é e aplicada em países da União Europeia e pelas próprias autoridades norte-americanas.

De acordo com estimativas feitas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), caso seja mantido o atual ritmo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o País conseguirá imunizar as 160 milhões de pessoas acima de 18 anos apenas em meados de março de 2024.

Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking global de infectados pela doença (9,8 milhões), atrás de Índia (10,9 milhões) e Estados Unidos (28,2 milhões). O governo brasileiro também registra a segunda maior quantidade de mortes (239 mil) - nessa estatística, os EUA também ficam na primeira posição (497 mil).

Recebi a notícia de q ñ chegaram novas doses. Teremos que interromper amanhã nossa campanha. Hj vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos e já vacinamos 244.852 pessoas. Só precisamos q a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butanta na próxima semana. pic.twitter.com/sFSoZQPpay — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 15, 2021

