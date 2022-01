"Risco de vida": esposa de Roberto Jefferson pede que ele seja transferido com urgência para hospital

Presidente afastado do PTB está preso desde 13 de agosto por ordem de Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito que apura milícias digitais edit

CartaCapital - A esposa do ex-deputado Roberto Jefferson, Ana Lucia Jefferson, gravou um vídeo para pedir que o marido seja transferido imediatamente a um hospital. Na gravação, ela diz que o bolsonarista corre risco de morrer.

“Acabei de receber a ligação da médica, que o laboratório ligou pra ela, que o D-dímero dele está altíssimo e o Roberto tem comorbidades, não tem como ficar naquele presídio. Ele precisa ser transferido para um hospital com urgência. Ele tá correndo risco de vida. Gente, quem puder, me ajuda. Que as autoridades olhem por ele. Por favor”, afirma Ana Lúcia na gravação.

O presidente afastado do PTB está preso desde 13 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do Inquérito 4.874, que apura a atuação de milícias digitais antidemocráticas.

Leia a íntegra na CartaCapital.

