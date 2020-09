Roberta Graf, líder dos servidores do IBAMA e ICMBio, alerta que “precisamos urgentemente ecologizar a esquerda”

A ativista do meio ambiente Roberta Graf denunciou o completo desmonte do governo Bolsonaro na área ambiental e disse que “precisamos ecologizar a esquerda”. "As queimadas na Amazônia e Pantanal são intencionais, precisamos fazer algo urgentemente”, alertou edit

247 - Roberta Graf, membro da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema), denunciou o grave momento que o Brasil enfrenta na área ambiental. Ela expôs, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (23), que mais de 20% da Floresta Amazônica, 30% do Pantanal já foram desmatados e que é urgente priorizar o debate ambiental. “Precisamos ecologizar a esquerda”, disse.

A Ascema é uma entidade que une concursados do Ibama, do ICMbio, do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro. Também atua há mais de duas décadas em pautas referentes ao meio ambiente.

Graf disse que as queimadas na Amazônia e Pantanal são intencionais e ocorrem para grilagem, garimpo e grandes desmatamentos do agronegócio, principalmente para expansão da pecuária e da soja.

Ela rebateu o discurso que Jair Bolsonaro concedeu à Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (22) e disse que a culpa pelas queimadas não é dos caboclos ou indígenas. “Quem promove as queimadas são os laranjas desses grandes latifundiários e garimpeiros. Os caboclos e indígenas são grandes parceiros na defesa do meio ambiente”, esclareceu.

Graf também apontou que o terreno livre para os agrotóxicos é altamente nocivo ao país. “Apenas esse ano foram 467 novos agrotóxicos liberados”.

A ativista ressaltou também que os números de desmatamento cresceram de forma absurda após a ascensão de Bolsonaro e que a Ascema assinou uma carta reivindicando seu impeachment. “É a primeira vez que nossa entidade reivindica a saída de um presidente, mas está insustentável”, concluiu.

