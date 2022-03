Roberto Amaral: “a Ucrânia consultava os EUA se poderia firmar com o Brasil um acordo de exploração do espaço aéreo”

Apoie o 247

Por Gisele Agliardi, da Rede Estação Democracia - O jornalista, professor e ex-ministro de Ciência e Tecnologia Roberto Amaral revelou em debate realizado pelo programa ‘Espaço Plural - Debates e Entrevistas’ (assista abaixo) um episódio ocorrido quando era ministro que ilustra a influência dos Estados Unidos sobre a Ucrânia.

Amaral conta no programa que, quando era titular da pasta de Ciência e Tecnologia durante o governo do ex-presidente Lula, durante as tratativas com a Ucrânia sobre o projeto de exploração espacial com a joint venture Alcântara Cyclone Space (ACS), “foi revelado um documento que em síntese dizia o seguinte: a Ucrânia consultava os Estados Unidos se poderia firmar com o Brasil o acordo de exploração do espaço aéreo”.

“O Departamento de Estado dos Estados Unidos responde que nada tem contra o acordo da Ucrânia com o Brasil, mas que permanecia dizendo que o Brasil não deveria ter um programa espacial autônomo”, prossegue. E questiona: “por que a Ucrânia, independente, soberana, enquanto discutia um programa que só dizia respeito a esses dois países, consultava os Estados Unidos?”.

“Não entenderemos o que está ocorrendo se pensarmos que se trata de um conflito entre Rússia e Ucrânia”, ponderou Amaral, ao se referir a Ucrânia como uma arena de teatro para um conflito de interesses maiores.

Participaram também do debate o doutor em história pela Universidade de Paris e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense Manuel Domingos e o presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira, Vitorio Sorotiuk.

Entrando em questões de relações e articulações entre as grandes potências econômicas mundiais, como Estados Unidos e China, eles explicaram como se chegou à guerra e quais serão as consequências de ordem mundial.

Para eles, é preocupante essa interferência de Washington no restante do mundo, representando ameaça da soberania nacional de muitos países ao passo que eles tentam exercer controle sobre decisões estratégicas.

Segundo Manuel Domingos, um dos pontos práticos da guerra sentidos aqui no Brasil é a alta dos preços dos fertilizantes. Mas para além de efeitos econômicos de curto prazo, foram trazidos no debate aspectos preocupantes de política externa, até mesmo em território nacional.

Assista ao debate na íntegra:

O programa Espaço Plural - Debates e Entrevistas é uma iniciativa da Rede Estação Democracia e da RádioCom Pelotas e vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira das 14h às 15h nos canais das idealizadoras e de mais 16 parceiros, ficando disponível para assistir depois a hora que desejar nas redes sociais.