Roberto Jefferson diz que está com coronavírus e se tratando com cloroquina

“Recebi a confirmação de que o meu exame deu positivo para a Covid-19. Estou bem orientado e me tratando com o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante”, escreveu o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, no Twitter edit

247 - O ex-deputado federal e atual presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, disse no Twitter que testou positivo para o coronavírus. Alinhado com Jair Bolsonaro, o ex-parlamentar aproveitou para fazer propaganda da cloroquina.

“Recebi a confirmação de que o meu exame deu positivo para a Covid-19. Estou bem orientado e me tratando com o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante. Logo estarei recuperado e pronto para lutar junto com meus companheiros nas eleições”, escreveu o petebista.

De acordo com o ex-deputado, a tomografia "mostrou claramente o comprometimento dos pulmões". "Não deixe de olhar seus pulmões. Não perdi olfato ou paladar. Tive febre, cansaço, dor no corpo".

Recebi a confirmação de que o meu exame deu positivo para a Covid-19. Estou bem orientado e me tratando com o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante. Logo estarei recuperado e pronto para lutar junto com meus companheiros nas eleições. — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) September 14, 2020

O meu exame de sangue deu negativo, o swab deu negativo, o exame clínico estava positivo, mas o exame definitivo foi a tomografia, mostrou claramente o comprometimento dos pulmões. Não deixe de olhar seus pulmões. Não perdi olfato ou paladar.Tive febre, cansaço, dor no corpo. — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) September 14, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.