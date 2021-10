Roberto Jefferson diz que reza "em desfavor" de Alexandre de Moraes, o "Xandão"

Alexandre de Moraes foi quem determinou a prisão do presidente do PTB, a pedido da Polícia Federal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do PTB, Roberto Jefferson, preso há dois meses, enviou um vídeo a aliados na última quinta-feira (14) no qual, segurando uma Bíblia, afirma: "oro em desfavor do Xandão”. A informação é de Guilherme Amado, do Metrópoles.

O "Xandão", a quem Jefferson faz referência, é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou, a pedido da Polícia Federal, a prisão do político.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE