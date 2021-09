Roberto Jefferson escreve carta na prisão com novas ofensas a Alexandre de Moraes

O presidente do PTB, que se encontra preso por decisão do STF diz que ministro Alexandre de Moraes é "ser abominável" edit

247 - Preso por Alexandre de Moraes no dia 13 de agosto por fazer parte de uma “possível organização criminosa que busca desestabilizar as instituições republicanas”, Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, voltou a atacar o ministro em carta escrita a mão no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde trata uma infecção urinária e se prepara para passar por uma cirurgia de cateterismo na próxima terça-feira (28).

No texto, divulgado neste sábado (25), Jefferson voltou a usar a mesma alcunha que usou para se referir a Alexandre de Moraes em vídeo gravado quando foi preso. Desta vez, o aliado de Jair Bolsonaro inclui o adjetivo “abominável”.

“Estou confinado à prisão decretada e à prisão adquirida. Uma é fruto de atitude arbitrária e autocrática de um ser abominável, O Xandão. A outra é consequência do império das bactérias anaeróbicas que povoam nossas vísceras”, relata, comparando a prisão à infecção urinária.

Na carta, Jefferson ainda faz ameaças para tentar amenizar uma disputa internado no PTB, que nesta semana oficializou o convite para filiação de Jair Bolsonaro, que busca uma sigla para a disputa eleitoral em 2022, informa a Revista Fórum.

