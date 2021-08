Roberto Jefferson foi elogiado por ministro de Bolsonaro há uma semana

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, havia dito que o presidente do PTB luta "pela democracia do nosso Brasil". O ex-deputado foi preso após ser alvo de uma ação do Supremo edit

247 - Uma semana antes de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a prisão preventiva do presidente do PTB Roberto Jefferson (RJ), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, teve um encontro com o ex-deputado federal e fez elogios ao parlamentar. O encontro aconteceu no dia 3 de agosto.

"Recebi hoje a visita do Presidente do PTB, Roberto Jefferson. Mais um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia do nosso Brasil", escreveu o ministro no Twitter.

O presidente do PTB foi preso sob acusação de participar em uma rede de milícias digitais.

Recebi hoje a visita do Presidente do PTB, Roberto Jefferson. Mais um soldado na luta pela liberdade do nosso povo e pela democracia do nosso Brasil. pic.twitter.com/6k6VLEmeyj — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) August 3, 2021

