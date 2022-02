Robinson Farinazzo: o mundo do poder americano absoluto não existe mais

Apoie o 247

247 – Com mais de 35 anos de carreira militar, o comandante Robinson Farinazzo, capitão de fragata da Marinha, especialista em tecnologia aeronáutica e consultor em Defesa, concedeu entrevista à TV 247, numa live conduzida por Leonardo Attuch e Rogerio Anitablian, em que falou sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia e à Hungria e também sobre a decisão russa de reconhecer as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que apontam para uma nova ordem internacional. "O mundo do poder americano absoluto não existe mais", disse ele, que hoje edita o canal Arte da Guerra . "O mundo multipolar vai exigir uma nova abordagem dos militares".

Na entrevista, ele e Anitablian afirmaram que a viagem de Bolsonaro à Rússia atende aos interesses geopolíticos do Brasil e destacou a posição assumida pelo presidente Vladimir Putin de apoiar eventual ingresso do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas. "Ser membro permanente do Conselho de Segurança seria um sonho", diz Robinson Farinazzo. "Até porque o Brasil, com suas riquezas naturais, é um dos alvos mais cobiçados do mundo".

Farinazzo e Anitablian defendem que, sob o guarda-chuva da defesa da soberania nacional, brasileiros de todos os matizes ideológicos debatam para que seja possível encontrar saídas para a atual crise econômica e institucional. "A divisão só favorece aqueles que querem nos espoliar", diz ele.

