Rodrigo Maia diz que hoje votaria em Haddad: 'seria um governo democrático' (vídeo)

247 - O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, afirmou nesta terça-feira (23) que se arrepende de ter votado em Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018.

Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, colunista do UOL, Mais disse que apoiou Bolsonaro em função da "agenda econômica" neoliberal proposta pelo então candidato do PSL.

"Com todas as divergências na agenda econômica minha e do PT, eu sei que o governo do Haddad seria um governo democrático", afirmou o parlamentar.

Assista:

Rodrigo Maia sobre eleições de 2018: "Votei no Bolsonaro por causa da agenda econômica"



Deputado federal e ex-presidente da Câmara afirmou que, atualmente, votaria em Fernando Haddad (PT) caso o 2º turno se repetisse: "Seria um governo democrático"#UOLEntrevista pic.twitter.com/LFxOvxRBPg February 23, 2021

