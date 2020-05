Rodrigo Maia diz que pressão contra isolamento social é ato 'quase criminoso'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que ‘salvar vidas vai estar sempre em primeiro lugar’, mais uma vez em contraste com Jair Bolsonaro, que foi ao STF acompanhado de empresários fazer pressão contra as medidas de isolamento social, que a OMS e a maioria esmagadora dos especialistas brasileiros, inclusive do Ministério da Saúde, consideram indispensáveis no combate ao coronavírus edit