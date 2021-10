Rodrigo Pacheco acerta filiação ao PSD, com objetivo de ser candidato da "terceira via"

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), anunciou a aliados que irá deixar o DEM e se filiar ao PSD na semana que vem, em cerimônia em Brasília, o primeiro passo formal para uma possível candidatura presidencial.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, trata Pacheco como um dos mais fortes postulantes a furar a atual polarização eleitoral entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro e há meses fez o convite de filiação ao presidente do Senado.

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, a migração partidária de Pacheco já está acertada para a próxima semana.

O presidente do Senado é tratado há meses pelo mundo político como candidato à

Presidência, inclusive sendo alvo de críticas segundo as quais sua atuação no comando do Senado tem sido pautada mais por influência dessa pretensão eleitoral do que pela análise do mérito dos temas em questão. Pacheco tem tomado decisões, públicas e nos bastidores, que contrariam os interesses do Palácio do Planalto.

