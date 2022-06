Rol da ANS: entidades já relatam negativas de liminares de saúde de TJs estaduais

Embora tenha havido opiniões de que a decisão do STJ não prejudicaria os segurados, não é isso que vem se confirmando nos últimos dias edit

247 - Embora tenha havido opiniões de que a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de definir que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é taxativo, não prejudicaria os segurados, não é isso que vem se confirmando nos últimos dias. Entidades e advogados têm relatado negativas de pedidos de liminares de saúde vindas de vários tribunais de justiça estaduais.

Com a decisão do STJ, os planos de saúde não são mais obrigados a cobrir procedimentos que não estejam previstos neste rol, ainda que prescritos pelo médico. Isso dificulta absurdamente que o segurado consiga uma liminar de saúde para fazer o seu tratamento.

Diante da situação, diversas organizações acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio do ajuizamento de duas ações de declaração de inconstitucionalidade, a ADI n° 7088, da Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistema de Saúde (Saúde Brasil), e a ADI n° 7183, do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência (CRPD).

Além disso, o partido Rede Sustentabilidade e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) entraram com a ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) n° 986.

As ADIs visam a declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 14.307/2022, que inclusive serviu de fundamento para o STJ definir o rol taxativo. Já a ADPF pretende a suspensão dos efeitos do art. 2° da Resolução Normativa 465/2021, da ANS, que, pela primeira vez, definiu a taxatividade do rol de procedimentos.

O ministro Luís Roberto Barroso será relator das ações no STF. Desta forma, a saúde de cerca de 50 milhões de segurados está nas mãos do ministro da Corte.

