Roleta-russa termina em tragédia no DF

Uma 'brincadeira' de 'roleta-russa' terminou em tragédia no Distrito Federal. Leonardo Pereira dos Santos disparou sua pistola na cabeça de Gabrielly Miranda. Ele foi preso em flagrante, mantido em prisão preventiva e, agora, vai a julgamento

247 - Ainda não há data para que Leonardo Pereira dos Santos, 31, vá a júri após ter matado Gabrielly Miranda, 18 anos, com um tiro na cabeça. O motivo da “brincadeira de roleta-russa” seria a não aceitação do término do relacionamento entre os dois.

A reportagem do portal Metrópoles destaca que “na decisão, o juiz Fabrício Castagna Lunardi, além de ter pronunciado o réu para julgamento do tribunal de júri, indeferiu o relaxamento de prisão preventiva de Leonardo. Como o caso está na fase do julgamento de recursos da decisão, ainda não foi marcada data para o tribunal de júri.”

A matéria ainda relata que “ao ligar para o 190, na manhã do dia 14 de janeiro deste ano, Leonardo falou da morte de Gabrielly e citou o termo “roleta-russa”, a fim de justificar como a namorada foi atingida. Na versão dada ao delegado, ele não falou sobre o jogo.”

