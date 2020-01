Ronaldo Caiado pratica coronelismo no governo de Goiás

247 - Ronaldo Caiado (DEM) implanta o coronelismo em Goiás, sua gestão é marcada por perseguição à imprensa, polêmicas sobre nepotismo e desmonte de políticas sociais.

Há uma semana, o governador ordenou que a polícia estadual fizesse uma ação contra jornalistas e blogueiros de três veículos, Canal do Gama, Goiás 24h e Blog do Cleuber. A ação é chamada de Operação Sofisma.

A Operação Sofisma investiga a suposta irregularidade no anúncio de campanhas publicitárias do governo passado nesses sites. As investigações apontam um suposto superfaturamento. Os proprietários dos três sites afirmam que os serviços foram prestados dentro do que manda a lei e que seus veículos possuem audiência comprovada e compatível com os contratos firmados.