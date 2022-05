Roraimense pede indenização do cantor Gusttavo Lima por usar seu número de celular na letra da música ‘Bloqueado’

Apoie o 247

247 - O cantor Gusttavo Lima deverá enfrentar mais uma dor de cabeça em Roraima, além da polêmica sobre o contrato no valor de R$800 mil com a Prefeitura de São Luiz do Anauá, como pagamento para um show a ser realizado no final deste ano no município.

Desta vez, o artista que se intitula “Embaixador” da música sertaneja está respondendo a uma ação judicial que pede indenização para um servidor público roraimense que teve seu número de celular pessoal usado em uma de suas músicas que já tem mais de 150 milhões de visualizações no YouTube, intitulada “Bloqueado”.

O servidor usa esse número há cerca de dez anos e passou a sofrer sérios transtornos ao receber mensagens via WhatsApp de fãs do cantor de todo o país, especialmente durante a madrugada. Por não mais suportar a perturbação constante que a música o tem proporcionado, o servidor público decidiu levar o caso a Justiça.

“Nosso cliente vem sofrendo esse assédio, com inúmeras ligações e mensagens, inclusive em horários impróprios, como na madrugada e horário de trabalho. A situação impactou muito, principalmente na sua vida pessoal, pois ele é casado e a maioria das ligações e mensagens vem de pessoas do sexo feminino, causando-lhe transtornos e constrangimentos perante a família. Muitas vezes, já teve que deixar de atender o telefone ou colocar no modo silencioso para não ser importunado”, argumentam os advogados Bruno Liandro Praia Martins e Brunna Katherine Santos Silva, no pedido de indenização.

Embora os advogados estipulem um valor a título de danos morais de R$ 48.480,00, eles deixam livre para o juiz decidir qualquer outro valor a ser analisado conforme o potencial econômico-social do acusado e a gravidade do dano causado. Na ação, os advogados argumentam que não se trata de apenas de um mero aborrecimento. “Foi invadida a vida privada dele. Além de ter que atender os telefonemas, responder mensagens e acabar sendo alvo de chacotas, ainda tem que passar pelo constrangimento de explicar para a esposa que aquelas mensagens são devido à música”, frisaram.

Conforme os advogados, a situação tornou-se tão estressante que, certa noite, o servidor público recebeu mensagens de um fã que não escondeu estar embriagada ouvindo a música com o número de seu telefone. “Lembrei que estou bloqueada. Muita raiva, misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Derrama. Derrama cerveja”, diz a mensagem da fã que usou vários emojis de tristeza e choro. Por fim, ela escreveu: “Estou de luto. O nosso amor morreu. Me ame, mas não demore!!”.

“A divulgação indevida do número de telefone do nosso cliente, ainda que com a alteração de um digito, causou sérios constrangimentos, uma vez que as importunações causadas pela letra da música veiculada pelo cantor ocorrem principalmente durante a madrugada, gerando abalo nítido à sua imagem, gerando o dever de indenizá-lo”, destacaram os advogados de defesa do servidor público roraimense.

