Rosa Weber determina que governo Bolsonaro repasse R$ 1,1 bilhão da segurança pública para estados

A ministra Rosa Weber, do STF, determinou que o governo Bolsonaro desbloqueie e repasse aos estados R$ 1,14 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública

247 - Por decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo Jair Bolsonaro deverá desbloquear imediatamente e repasse aos estados R$ 1,14 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública. A decisão confirma uma liminar concedida pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, no fim de dezembro, durante o plantão Judiciário.

Apesar da lei, que estabelece que esta parcela deve ser transferida obrigatoriamente para os estados e o Distrito Federal, ainda que não haja um instrumento formal assinado, e do discurso do governo de suposto combate à criminalidade, os recursos não foram repassados aos estados. O valor corresponde a 50% do que o fundo recebe com a arrecadação de loterias federais.

O Distrito Federal e os estados, com exceção da Paraíba, acionaram o Supremo pedindo a liberação imediata do recurso.