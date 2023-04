Rosa Weber diz que 8 de janeiro foi “dia da infâmia" e violência que jamais será esquecida

Após 100 dias dos atentados golpistas, presidente do STF anunciou que a sede da Corte foi totalmente reconstruída edit

247 - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, disse nesta terça-feira (18) que o episódio do dia 8 de janeiro, quando a democracia foi atacada por atos terroristas de bolsonaristas, “jamais será esquecido”.

A ministra descreveu a data como “Dia da Infâmia” e anunciou que todo o prédio do STF já foi reconstruído.

“Neste 18 de abril de 2023, completam-se exatos cem dias do 8 de janeiro – o Dia da Infâmia -, em que milhares de criminosos, movidos por ódio e irracionalidade, atacaram com extremada violência as instalações dos Três Poderes da República”, disse a ministra.

Weber ainda citou o início das votações que podem tornar réus os denunciados pela Procuradoria-Geral da República, informa o Metrópoles. O julgamento de 100 das 1.390 pessoas denunciadas teve início nesta terça-feira (18), em plenário virtual. Alexandre de Moraes, relator do processo, e Dias Toffoli votaram até agora, ambos a favor da condenação.

