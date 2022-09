Rosa Weber quebra protocolo e convida presidenciáveis para posse no STF

Além de Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara e Senado, todos os candidatos à Presidência foram convidados. Rosa Weber assumirá o comando do STF até outubro de 2023 edit

247 - A ministra Rosa Weber quebrou o protocolo e convidou todos os presidenciáveis para a cerimônia de posse, na próxima segunda-feira (12), quando assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de tradicionalmente convidar os chefes dos poderes (Jair Bolsonaro (PL) e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)), todos os candidatos também foram convocados a pedido da magistrada. As informações são do UOL.

Ministros dos tribunais superiores e todos os parlamentares também foram convidados para a posse. O STF espera que cerca de 1.300 pessoas participem da solenidade.

Rosa Weber assumirá o comando do STF até outubro de 2023, quando a ministra completará 75 anos e se aposentará compulsoriamente do Supremo. O ministro Roberto Barroso assumirá a vice-presidência do tribunal.

