Rosangela Moro deixa conselho presidido por mulher de Bolsonaro

Advogada Rosangela Moro, esposa do ex-ministro Sergio Moro, foi exonerada “a pedido” do cargo que ocupava no Conselho Nacional de Incentivo ao Voluntariado, presidido por Michelle Bolsonaro edit

247 - A advogada Rosangela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, foi exonerada “a pedido” do cargo que ocupava no Conselho Nacional de Incentivo ao Voluntariado, instituído no ano passado. O conselho é presidido por Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, A dispensa foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13) e Rosangela ocupava o cargo na condição de “representante da sociedade civil.

Sergio Moro deixou o governo no dia 24 de abril, após Jair Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da Polícia Federal Mauricio Valeixo. Moro então pediu demissão e acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na corporação. A acusação resultou na abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

