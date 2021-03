Rubens Ricupero: “Lula ameaça Bolsonaro mais que os órgãos internacionais”

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - “Bolsonaro, hoje, se sente muito mais ameaçado pela volta de Lula ao jogo político do que por qualquer denúncia contra ele em instâncias internacionais”. A afirmação foi feita ao Brasil 247 pelo ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente (governo Itamar Franco) Rubens Ricupero. Ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Itália e ex-subsecretário-geral da ONU, Ricupero citou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando comentava as chances de Bolsonaro vir a ser punido pelo Tribunal Penal Internacional por sua conduta negacionista durante a pandemia do novo coronavírus.

Ricupero acha que a caracterização como genocida não emplacará formalmente contra Jair Bolsonaro, apesar de as lideranças políticas do mundo desenvolvido terem perfeito conhecimento da volúpia antidemocrática e anti-civilização do presidente brasileiro.

“O governo Bolsonaro representa uma deterioração para o Brasil que eu nunca imaginei nos meus piores pesadelos”, disse o diplomata.

Ricupero reserva especial indignação ao ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. O recente vexame em Israel, quando o chanceler e toda a comitiva brasileira foram advertidos por não usar máscara de proteção contra o coronavírus, é classificado pelo ex-ministro de “uma humilhação muito grave”.

A vergonha passada pelo Brasil em Israel, para Ricupero, “mostra que, até um país que eles (bolsonaristas) julgam ter sua mesma mentalidade não os acompanha no negacionismo; mostra que eles estão completamente isolados”.

Ernesto Araújo é uma figura caricata, ninguém nega. Seu hábito de mentir e de citar conspirações globais imaginárias já integram o folclore diplomático. “Ele não é levado a sério. Nenhuma embaixada ou chancelaria ignora a realidade brasileira, todos sabem que o Ernesto Araújo distorce a realidade”, observa Rubens Ricupero, e prossegue: “O única relevância que ele tem é pelo fato de representar o governo de um país que ainda possui algum peso específico, por sua população, por seu território e por sua economia. Por mais abominável que seja o governo Bolsonaro, o Brasil ainda não é insignificante”.

Conhecedor das entranhas no Itamarati, Ricupero diz que a maioria do corpo diplomático brasileiro “está horrorizada” com Araújo, suas mentiras e seu fundamentalismo. Porém, “sempre é possível ao Poder encontrar nas instituições aqueles que estejam dispostos a colaborar – e o Itamaraty não é exceção”.

“Colaboracionistas nunca faltaram. O melhor exemplo é o regime nazista e o apoio que encontraram em muitos dos países ocupados durante a Segunda Guerra”, lembra Ricupero, numa comparação tristemente oportuna.

