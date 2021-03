Rui Costa Pimenta: celebração do golpe de 1964 é toque de reunir para a extrema-direita

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, denunciou a celebração do golpe militar de 1964 pelo governo Jair Bolsonaro. “Presidente e militares comemoram o golpe fascista de 1964, seus assassinatos, seu regime de terror, suas torturas”, afirmou.

“21 anos de retrocesso econômico, político e cultural. A comemoração, no marco da atual situação política, é um toque de reunir para a extrema-direita fascista”, destacou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 31.

Presidente e militares comemoram o golpe fascista de 1964, seus assassinatos, seu regime de terror, suas torturas. 21 anos de retrocesso econômico, político e cultural. A comemoração, no marco da atual situação política, é um toque de reunir para a extrema-direita fascista. March 31, 2021

Braga Netto celebra golpe de 1964

O novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto publicou no início da noite desta terça-feira, 30, seu primeiro comunicado desde que assumiu o cargo, a "Ordem do Dia Alusiva ao 31 de março de 1964", e nela, defende a “celebração” do golpe militar de 1964, que culminou em prisões, torturas e repressão por mais de duas décadas no País.

No texto, ele define o papel das Forças Armadas no episódio da seguinte forma: “As Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o País, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos”.

E defende que “o movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março”.

Braga Netto entrou no lugar de Fernando Azevedo, depois que o último bateu de frente com Bolsonaro e impediu a demissão do comandante do Exército, Edson Leal Pujol. Com a troca no ministério da Defesa, foi anunciada a demissão coletiva dos três chefes do Exército, Aeronáutica e Marinha.

Atos contra a ditadura neste dia 31

Comitês contra o golpe, que surgiram na época da luta contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT), e o PCO estão chamando mobilizações em várias cidades do País e fora do Brasil para combater a extrema-direita, que decidiu organizar atividades de celebração do golpe militar de 1964 no dia 31 deste mês.

@gleisi chama atos contra o Golpe de 1964 no dia 31



"Não aceitaremos a ditadura e lutaremos firmes por nossa democracia e pelos direitos do povo brasileiro" pic.twitter.com/T232BASKjX March 29, 2021

Veja os locais e horários das manifestações do dia 31/3:

Sul

Porto Alegre – Esquina Democrática, 13h

Florianópolis – Catedral Metropolitana, 16h

Curitiba – Praça Santos Andrade, 16h

Sudeste

São Paulo – Vão do Masp, 15h

Araraquara – Praça Santa Cruz, 15h30

Rio de Janeiro – Cinelândia, 15h

Volta Redonda – Praça Memorial Zumbi, 13h

Belo Horizonte – Praça da Estação, 16h

Centro-oeste

Brasília – Biblioteca Nacional, 16h

Cuiabá – Praça Alencastro, 17h30

Nordeste

Salvador – Praça Piedade, 14h

Juazeiro do Norte – Av. Padre Cícero, em frente ao shopping, 9h

Maceió – Praça Centenário, 15h

Recife – Monumento Tortura Nunca Mais, 9h

João Pessoa – Praça da Paz, 9h

Natal – Em frente ao shopping Midwai, 15h

Teresina – Av. Frei Serafim, 16h

Norte

Rio Branco – Parque da Maternidade (Terminal Urbano), 9h

Macapá – Lugar bonito (Centro), 10h

Itaquatira (MA) – Bosque das Seringueiras, 16h

Belém – Praça do Operário, 10h

Europa

Portugal – Porto – Consulado do Brasil, 10h

Alemanha – Berlim – Embaixada Brasileira, 12h30

Reino Unido – Birmingham – West Midlands

Espanha – Barcelona – Praça de Sant Jaume, 17h

Áustria – Viena – Em frente à Embaixada do Brasil, 15h30

Finlândia – Helsinque – Embaixada do Brasil, 16h

América do Norte

EUA – Nova Iorque – Embaixada do Brasil, 14h

Canada – 770 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, 10h

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.