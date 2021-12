Rui Falcão: "sou contra Alckmin como vice de Lula e não quero deixar dúvidas"

Ex-presidente do PT disse que chapa com ex-governador tucano será "um erro estratégico brutal" e que não agregaria apoios edit

Revista Fórum - Além de rejeitada pelo PSOL e por parte da militância nas redes, a possível escolha de Geraldo Alckmin para vice de Lula em 2022 está encontrando resistências dentro do próprio PT. Ex-presidente do partido, o deputado federal Rui Falcão tem feito questão de manifestar seu desagrado com a dobradinha entre o ex-governador paulista e o ex-presidente, que se enfrentaram na disputa em 2006. “Sou contra e não quero deixar dúvidas”, disse Falcão, para quem Alckmin não agregaria votos como se espera.

“É um erro estratégico brutal. Além de tudo, para quem quer uma campanha aguerrida, passa um simbolismo negativo colocar um anestesista na vice”, ironizou –Geraldo Alckmin é médico anestesista de formação. “Não tem nenhum empresário que tenha se manifestado em favor dessa chapa. Nesta área em que Alckmin atrairia simpatias, ninguém se manifestou em favor de Lula.” Para Falcão, a aliança não é mais um balão de ensaio. “Já está feita, pelo menos na imprensa.”

“Além de tudo, para quem quer uma campanha aguerrida, passa um simbolismo negativo colocar um anestesista na vice”, ironizou o ex-presidente do PT. “E quem garante que esta aliança malsinada com Alckmin vai garantir governabilidade?”.

