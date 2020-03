Rumores na internet apontam que Jair Bolsonaro está infectado pelo coronavírus

Jair Bolsonaro aguarda um segundo exame para confirmação ou não do coronavírus, doença que já matou mais de 4,5 mil pessoas no mundo em mais de 100 países edit

247 - Circulam informações na internet de que Jair Bolsonaro está infectado pelo novo coronavírus. O ocupante do Planalto aguarda um segundo exame para confirmação ou não da doença.

A doença já matou mais de 4,5 mil pessoas no mundo em mais de 100 países. O surto começou na China, one mais de 3 mil pessoas morreram. Aqui no Brasil, há pelo menos 151 casos.